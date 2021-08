Série D: Gama-DF e Brasiliense-DF se enfrentam buscando reabilitação

Brasília, DF, 05 (AFI) – Neste sábado a partir das 15 horas no estádio Defelê, no Plano Piloto de Brasília, o Gama do técnico Marcelo Caranhato enfrentará o Brasiliense do treinador Vilson Taddei. Será o clássico candango de número 69. No último confronto na primeira fase do Grupo A5 da Série D, as duas equipes empataram em 0 a 0.

RESULTADOS RUINS

O Gama vem de empate em Brasília, em 1 a 1 frente ao Porto Velho-RO e é o sétimo colocado do Grupo A5 com 8 pontos. O Brasiliense vem de derrota fora de casa, 1 a 0 para a Aparecidense. Com 14 pontos o Jacaré brasiliense ocupa a quarta posição do grupo.

PRECISAM DO RESULTADO

No Gama a vitória será de fundamental importância para se aproximar do pelotão que está no G4. Com somente uma vitória, a conquista dos três pontos é fundamental ao time gamense.

Já o Brasiliense quer se recuperar da derrota para a Aparecidense fora de casa por 1 a 0. As boas notícias no Jacaré é que o departamento médico liberou o atacante Bruno Nunes, o lateral-esquerdo Goduxo, o volante Radamés, o zagueiro Preto Costa e o meia atacante Jorge Henrique. Todos estão à disposição do técnico Vilson Taddei.

DESFALQUES

Mas duas baixas preocupam o treinador. O lateral direito Diogo e o volante Aldo estão ainda sob os cuidados médicos e podem desfalcar mais uma vez o time da Boca do Jacaré. Arlen deve continuar na lateral direita e Milton Junior como primeiro volante.

JOGO NESTE SÁBADO

Gama x Brasiliense terá arbitragem de Ronei Cândido Alves, de Minas Gerais. Seus assistentes serão Leila Cruz e Kleber Alves, com o quarto árbitro Luiz Paulo Aniceto, todos do Distrito Federal.