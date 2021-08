Série D: GAS-RR trabalha rápido e anuncia novo treinador

Boa Vista, RR, 03 (AFI) – O GAS-RR anunciou nesta terça-feira a chegada de Silmar Simão como seu novo treinador para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. O profissional chega após o time demitir Léo Goiano que não resistiu após a goleada sofrida para o Fast Clube-AM, por 4 a 0, no último final de semana.

Simão já estará no banco de reservas no próximo jogo do time que será o clássico contra o São Raimundo-RR, no próximo sábado, no Estádio Canarinho, pela décima rodada da Série D.

NAMORO ANTIGO

A diretoria já havia procurado Silmar Simão em outra ocasião, mas acabou fechando com Léo Goiano. O novo treinador desembarca em Boa Vista nesta terça-feira e já vai iniciar os trabalhos no novo clube.

Atualmente a equipe ocupa a oitava colocação do Grupo A1 com oito pontos, apenas três do G4. o próximo jogo será o clássico contra o São Raimundo, neste sábado às 18h no estádio Canarinho