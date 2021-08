Série D: Goleiro do Rio Branco-PR destaca entrega da equipe mesmo sem chances de classificação

Rio Branco, PR, 26 (AFI) – Adnilton Jr, é um dos atletas mais jovens no elenco do Rio Branco-PR. O arqueiro de apenas 20 anos, teve algumas oportunidades ao longo da temporada. em entrevista, Adnilton comentou sobre diversos assuntos, entre eles, o rendimento da equipe e o aprendizado neste ano.

“O primeiro clube profissional sempre fica marcado em nossa história. Adquiri um carinho e respeito muito grande pelo Rio Branco-PR, um clube que tem uma história centenária no futebol, já formou inúmeros jogadores e, graças a Deus, posso dizer, com orgulho, que fui um deles. Aprendi muito desde o meu primeiro dia dentro do clube. Logo de cara, alguns jogadores e a comissão me ajudaram muito no processo de transição da categoria de base para o profissional, que é indispensável para a adaptação do jogador, principalmente na posição de goleiro. Serei eternamente grato a todos pelo apoio, paciência e orientação”. disse.

TRANSIÇÃO

O jogador agradeceu aos companheiros pelo apoio e aprendizados no dia a dia do clube.

“Desde que cheguei no Rio Branco. eu evolui muito. Procurei estar sempre conversando com os atletas mais rodados do elenco para que eles passassem um pouco de experiência para mim. Durante e após os treinos os atletas mais experientes me passam conselhos, dicas e atalhos que me auxiliaram muito no processo de evolução nos treinamentos e nos jogos, o que é de grande importância na formação de um atleta de equipe profissional.

Por isso, procuro aproveitar ao máximo o que eles me ensinam, pois sei que será de grande valia para que eu possa trilhar um caminho de sucesso dentro do futebol”. destacou.

PRÓXIMA PARTIDA

O próximo compromisso da equipe é contra o Caxias, no próximo domingo, às 15h. A equipe não tem mais chances de classificação.

”Infelizmente não temos mais chances de classificação no campeonato, mas a nossa conduta vai continuar sendo de muita luta e entrega em prol das cores do Rio Branco. Sabemos que vamos enfrentar um adversário que tem boas chances de classificação, porém não baixaremos a guarda e vamos enfrentá-los de igual para igual.

Afinal, o Rio Branco e toda sua massa de torcedores merecem que honremos as cores do clube com entrega e dedicação máxima, sempre em busca de vitórias”, finalizou.