Série D: Imperatriz-MA acerta com dupla que tem passagem no Remo

Imperatriz, MA, 04 (AFI) – O Imperatriz-MA segue atento ao mercado para reforçar seu elenco na reta final do Campeonato Brasileiro Série D. Nesta semana, o clube maranhense confirmou a chegada do atacante Joãozinho, de 34 anos, que estava no Independente-PA.

“Joãozinho é o novo reforço do Cavalo para o restante da temporada. O atacante de 34 anos chega para dar mais qualidade e experiência ao nosso setor ofensivo.

O atleta tem passagens por clubes como Brasiliense-DF, Remo-PA, Castanhal-PA, Uberlândia-MG e por último esteve no Independente de Tucuruí-PA. Seja bem vindo, Joãozinho”, comunicou o clube.

Antes dele, já havia sido anunciado o lateral-esquerdo Tiago Félix, de 28 anos. O atleta tem passagens por clubes como Remo, Tuna Luso, Águia de Marabá, Fast-AM e por último estava no Trem-AP.

SÉRIE D

Com 14 pontos, o Imperatriz está no G4 do Grupo A2, em terceiro lugar. Volta a campo no sábado, às 16h, quando recebe o Moto Club-MA, quarto colocado com 12 pontos, pela décima rodada.