Série D: Imperatriz-MA contrata meia formado no Paysandu

Imperatriz, MA, 04 (AFI) – O Imperatriz-MA segue atento ao mercado para reforçar seu elenco na reta final do Campeonato Brasileiro Série D. Nesta semana, o clube maranhense confirmou a chegada do meia André Rosa, de 23 anos, que estava no Carajás-PA.

A pesar da pouca idade, o meia já tem uma boa rodagem no futebol brasileiro. Formado na base do Paysandu, atuou em equipes como a Tuna Luso-PA, Goytacaz-RJ, Castanhal-PA, Friburguense-RJ e por último esteve no Carajás-PA.

“O jogador de 23 anos é mais um reforço para o restante da temporada. André Rosa é um meia ofensivo que chega para dar mais qualidade ao nosso elenco. Seja bem-vindo, André Rosa”, anunciou o clube.

SAÍDAS

Por outro lado, o clube maranhense anunciou as saídas do zagueiro Elton Lucas, e os meias Carlos Alberto e Jessé Boaventura.

SÉRIE D

Com 14 pontos, o Imperatriz está no G4 do Grupo A2, em terceiro lugar. Volta a campo no sábado, às 16h, quando recebe o Moto Club-MA, quarto colocado com 12 pontos, pela décima rodada.