Série D: Itabaiana anuncia jogador ex-Mirassol e Marília para a sequência da competição

Itabaiana, SE, 12 (AFI) – Reformulando o elenco durante a Série D, o Itabaiana acertou a contratação do meio-campo Bruno Sábia. O jogador é natural de Mogi Guaçu-SP e já atuou em muitos clubes paulistas.

Entre eles, Comercial, Mirassol, Oeste e pelo sub-20 do Internacional e do Palmeiras. Neste ano, o jogador estava defendendo as cores do Marília na série A3.

Após a chegada do Rodrigo Fonseca, o clube já havia anunciado o primeiro reforço, Bruno foi o segundo do Tremendão.

O Itabaiana volta à campo no próximo domingo às 16h, contra o ASA de Arapiraca.

