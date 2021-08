Série D: Itabaiana anuncia volante ex-União Barbarense após troca de treinador

Itabaiana, SE, 10 (AFI) – Nesta terça-feira, o Itabaiana confirmou a chegada do volante Felipe Recife. O jogador chega para integrar o elenco na sequência da Série D do Campeonato Brasileiro.

Aos 29 anos,o jogador é o primeiro reforço após a troca de treinadores.

QUEM CHEGOU?

Depois da rodada do fim de semana, a diretoria substituiu Evandro Guimarães por Rodrigo Fonseca.

TRAJETÓRIA

Antes de chegar em Sergipe, Felipe Recife rodou por diversas equipes. Dentre elas, Remo, Uberlândia e União Barbarense.

PRÓXIMO COMPROMISSO

O time volta a campo no domingo, às 16h, no Paulo Barreto, pois o Etelvino Mendonça passa por reparos no gramado.

