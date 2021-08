Série D: Já classificado, Guarany-CE tem desfalques para encarar o Palmas.

Sobral, CE, 17 (AFI) – Com a classificação assegurada para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D, com três rodadas de antecedência, o Guarany de Sobral, volta novamente a campo no próximo sábado (21), pela 12ª rodada.

O Cacique do Vale encara fora de seus domínios, ás 15h30, o Palmas Ltda, no estádio Nílton Santos, em Palmas-TO. Na tabela, o representante do interior cearense é o líder do Grupo A2, com 22 pontos, enquanto o time de Tocantins aparece na quinta colocação com 14 pontos e um ponto do G4.

DESFALQUES

Para o pega, o técnico Vladimir de Jesus terá dois desfalques por motivo de cartão. O goleiro Théo e o lateral direito André Mascena, ficam de fora. Para o lugar de Théo, deverá entrar Célio, enquanto para o posto de Mascena, o substituto imediato é Aricrys. Nesta segunda-feira, o elenco se reapresentaram no período da tarde no Estádio do Junco. Na oportunidade, foi realizado um jogo treino contra a equipe Sub-20 do Cacique do Vale com vitória por 2 a 0, com os gols de Passira e João Gabriel, os mesmo autores dos gols assinalados contra o Tocantinópolis.

