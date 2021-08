Série D: Joinville acerta a contratação de meio-campista ex-Atlético-MG e Goiás

Joinville, SC, 24 (AFI) – Nesta terça-feira, o Joinville acertou a chegada de mais um reforço para a sequência da Série D do Campeonato Brasileiro. Trata-se do meio-campista Renan Oliveira.

O jogador aguarda a regularização no Boletim Informativo Diário (BID) para estrear na competição nacional, e o vínculo com o clube é até o final da temporada.

TRAJETÓRIA

O atleta de 31 anos foi revelado nas categorias de base do Atlético-MG e chegou a jogar ao time profissional. Além disso, o meia passou por Vitória, América-MG, Goiás, América-MG, Avaí, Náutico, CRB, Botafogo-SP e Remo.

PRÓXIMA PARTIDA

O próximo compromisso do JEC é contra o Aimoré no sábado, às 15h (de Brasília), no estádio Cristo Rei, em São Leopoldo.