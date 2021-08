Série D: Juliano retorna de lesão e encerra longo jejum no Campinense-PB

Campina Grande, PB, 17 (AFI) – O que mais frustra os atacantes, com certeza, é não marcar gols. Ainda mais quando o obstáculo é uma lesão. O jogador do Campinense-PB Juliano ficou sem balançar as redes por 364 dias. Boa parte do período, porém, ele esteve machucado e não entrou em campo.

O gol que evitou a seca de exatamente um ano aconteceu na última rodada. Juliano foi responsável por abrir o placar na vitória por 2 a 1 contra o Central-PE. O atacante retornou aos treinos no início do mês de agosto e, além de contente, já está pronto para ajudar.

VEJA A PREPARAÇÃO DO MENGÃO PARA A VOLTA DA LIBERTADORES

VALE A EMOÇÃO

Juliano se lesionou em setembro de 2020, durante um amistoso com o próprio Central, e precisou operar o joelho direito. Ele foi um dos únicos remanescente do Campinense após o vice-campeonato Paraibano para o Treze-PB. A última comemoração, inclusive, foi na partida de volta, no dia 14 de agosto, quando a Raposa venceu por 1 a 0.

O título ficou com o adversário que ganhou no primeiro jogo por 2 a 0. Às vésperas de completar um ano sem marcar, Juliano deixou o dele e, obviamente, ficou muito emocionado.

“Estou muito feliz de estar de volta, mais feliz ainda de voltar a marcar pelo Campinense. É um clube que tem um carinho enorme por mim, principalmente a torcida, tem esse carinho enorme por mim. Fico muito feliz por voltar a ajudar o clube, voltando a marcar.”

NOVA RIVALIDADE

Recuperado e sem jejum, Juliano já pensa na próxima partida, contra o Sousa-PB. Time que se tornou rival do Campinense da última temporada para a atual com grandes embates no estadual. A Raposa, por enquanto, foi quem sorriu mais. Garantiu o título Paraibano em cima do Sousa em 2021.

“Tem sim essa rivalidade. Uma rivalidade que tem se criado, principalmente desde o ano passado, quando disputamos as semifinais com eles, e neste ano acabamos enfrentando eles nas finais, e tem se criado essa rivalidade, é natural, é do futebol. Vamos esperar no sábado um jogo difícil, assim como foi contra o Central.”

O Sousa é uma equipe qualificada, chata de se jogar, que marca muito forte. Vamos esperar um jogo difícil, mas vamos tentar de todas as formas impor nosso ritmo e fazer de tudo para sair com o resultado positivo, que é o mais importante para nós.”

PODE SER LÍDER

O duelo será neste sábado (21), no Estádio Amigão, às 15 horas. O Campinense é o terceiro colocado do Grupo A3 no Campeonato Brasileiro Série C com 18 pontos. São dois atrás do líder ABC-RN e dois também para o quinto Treze.