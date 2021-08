Série D: Lesões, Covid-19 e classificação já ficaram para trás, atacante do Campinense-PB está de volta em busca da liderança

Campina Grande, PB, 24 (AFI) – Nada melhor do que uma classificação, não é? O Campinense-PB garantiu vaga à próxima fase do Campeonato Brasileiro Série D e com gol de Matheus Régis. Atacante que foi destaque no início da temporada, mas sofreu com lesão e a Covid-19, antes de retornar e balançar as redes.

A Raposa bateu o Sousa-PB por 1 a 0, no último jogo, e chegou aos sonhados 21 pontos, no Grupo A3. A duas rodadas do fim, o quinto colocado Treze-PB não tem chances de ultrapassar. Soma apenas 14. O próprio Sousa, que poderia ameaçar, com um resultado adverso, estacionou nos 13 pontos.

VOLTOU A COMEMORAR

Matheus Régis machucou o joelho direito, a coxa direita e, ainda testou positivo para a Covid-19. Tudo durante a Série D. Um dos grandes nomes do título Paraibano, o atacante só foi titular nas duas partidas iniciais da competição.

Desde a recuperação da última lesão, na coxa, Matheus ficou no banco de reservas e entrou nos três duelos. Contra o Sousa, foi premiado com o gol da classificação.

“É uma sensação única vestir esta camisa e voltar a fazer gols. Esse gol tira um pouco da pressão, me dá mais confiança. Espero que no sábado nós possamos repetir a grande atuação que nós fizemos contra eles (o América-RN) aqui.”

RUMO À LIDERANÇA

Isso mesmo. A vaga para a próxima fase já ficou para trás. O Campinense ainda busca pela liderança do Grupo. No momento, o ABC-RN é o dono do posto, com 25 pontos. Além do América, que tomou de três no último encontro, a Raposa fecha a fase contra o Caucaia-CE. O primeiro compromisso é neste sábado (28), na Arena das Dunas, às 15 horas.

“Ranielle vem conversando conosco, continuamos com os pezinhos no chão para que possamos ir em busca de nossos objetivos. Agora são dois jogos, e que a gente possa almejar o topo, a primeira colocação, para decidir os jogos em casa, pois será muito importante.”