Série D: Luizinho, do Sergipe, recebeu primeira dose de vacina e convocou jovens para a vacinação

Aracaju, SE, 09 (AFI) – Nesta segunda-feira a lista de jogadores do Sergipe vacinados contra a Covid-19. Desta vez o meio-campo Luizinho de 25 anos, recebeu a primeira dose da vacina e convocou os jovens da cidade para se vacinarem.

“Vi que a vacinação está em baixa nos 25 anos. Peço que as idades de 25 e mais baixas se vacinem o quanto antes para combater a Covid-19 e também que possam voltar o quanto antes aos estádios e ao normal. Sabemos que muitas pessoas tiveram perdas, então precisamos fazer nossa parte para poder neutralizar a doença o quanto antes”, disse o jogador.

CAMPANHA E PRÓXIMO JOGO

O clube tem a segunda melhor campanha do Grupo A4 com 18 pontos, apenas quatro do líder. O próximo jogo do time será no sábado(14) fora de casa contra o Murici.

