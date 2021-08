Série D: Mais três jogadores deixam o Tocantinópolis-TO, que passa por reformulação

Tocantinópolis, TO, 06 (AFI) – Com chances baixas de classificação, o Tocantinópolis já passa por reformulação nesta reta final da fase de grupos do Campeonato Brasileiro Série D. Nesta semana, o clube confirmou as saídas do lateral-esquerdo Sandro e dos atacantes Marcelo e Jheimy.

Eles se juntam ao goleiro Paulo Henrique e o atacante Neném Apéu, que haviam sido dispensados dias antes. A intenção é usar jogadores da região para terminarem a fase de grupos.

SITUAÇÃO NA SÉRIE D

Com apenas uma vitória, o TEC está na oitava e última colocação do Grupo A2 com sete pontos, cinco a menos do que o Moto Club-MA, que fecha o G4.

O time volta a campo no sábado, às 15h30, quando visita o Palmas-TO, sétimo colocado com oito pontos, pela 10.ª rodada.