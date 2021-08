Série D: Marcílio Dias anuncia retorno de técnico campeão catarinense

Itajaí, SC, 9, (AFI) – O Marcílio Dias confirmou Paulo Foiani, de 44 anos, como novo treinador da equipe. Ele retorna ao Clube após duas temporadas e assinou contrato até o fim do Campeonato Catarinense de 2022.

Foiani chega ao clube após o afastamento do então treinador Carlos Alberto “Teco”, que deixou o cargo por questões de saúde na última segunda-feira (2).

Na partida do fim de semana contra o Juventus, o time foi comandado pelo auxiliar técnico e interino Rogélio dos Santos.

TRAJETÓRIA

Campeão Catarinense da Divisão Especial (atual Série B) em 2013, quando iniciou sua carreira de treinador principal, e vice-campeão da Copa Santa Catarina em 2019, Paulo Foiani chega para sua terceira passagem pelo Marcílio Dias.

O TRABALHO

O treinador assume a equipe que está na 5ª colocação do Brasileiro da Série D com chances de classificação já que o terceiro e quarto colocado Caxias-RS e Juventus-SC respectivamente tem 13 pontos contra 11 do Marinheiro, além do nacional Paulo Foiani terá pela frente a Copa Santa Catarina, Estadual de 2022 e Copa do Brasil.

FLUMINENSE: Roger espera ‘moral alta’ de Nino após ouro olímpico e desconversa sobre contar com o jogador para duelo contra o Barcelona-EQU