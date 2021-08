Série D: Meio-campista desencanta na goleada do Penarol-AM

Itacoatiara, AM, 10 (AFI) – O meio-campista Rodriguinho, enfim, marcou o primeiro gol com a camisa do Penarol-AM. Ele foi contratado para o Campeonato Brasileiro Série D e só desencantou na 10ª rodada contra o Atlético-AC. O time venceu por 5 a 0.

Rodriguinho fez o último, de pênalti. O triunfo mantém o Penarol na quarta colocação com 14 pontos, mas abre três de vantagem para o quinto Ypiranga-AP. A liderança está distante. O invicto Castanhal-PA soma 26.

MESSI CAMISA 30?

‘ESPERO QUE VENHAM OUTROS’

Titular desde o início, o meio-campista espera que o gol encerre a “zika”. É importante para ele e, claro, para as ambições do Penarol. Rodriguinho cobrou o pênalti, porque o batedor oficial Raílson, já não estava em campo, substituído.

“O gol foi muito importante para mim, para me dar mais confiança e, também, foi o primeiro na competição. Espero que venham outros em sequência.”

PRECISAVA VENCER

A fase do Penarol era difícil. O time conquistou apenas dois pontos nas quatro rodadas anteriores e a permanência no G4 começava a se tornar incerta. Rodriguinho valorizou demais a goleada.

“Estávamos precisando da vitória e o resultado veio no momento certo. Já eram quatro jogos sem vencer, e mais uma derrota complicaria nossa situação, mas Graças a Deus tudo correu bem e conseguimos a vitória e a manutenção do G4.”

CONFRONTO DIRETO

O Leão da Velha Serpa enfrenta, na próxima rodada, o terceiro colocado Galvez-AC. São apenas dois pontos que separam as equipes e um triunfo pode ser decisivo. O jogo será na casa do adversário, na Arena da Floresta, às 17 horas do domingo (15).