Série D: Melhor defesa, Ferroviária não sofre gols há 11 jogos. Confira o Top 5!

Araraquara, SP, 26 (AFI) – A primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro está perto do fim e cinco clubes brilham com defesas intransponíveis. O maior destaque nesse quesito é a Ferroviária. Democrático, o Top 5 conta com um time de cada estado. Além dos paulistas, tem Joinville-SC, Aparecidense-GO, Cianorte-PR e Juazeirense-BA.

11 JOGOS SEM SOFRER GOLS

Líder do Grupo A6 e já classificada, a equipe comandada pelo técnico Elano sofreu apenas três gols em 12 jogos. O mais curioso é que todos os gols ocorreram em apenas uma partida, na derrota para o Uberlândia-MG por 3 a 0, na estreia do torneio. Desde então foram 11 jogos sem ser vazado.

OUTROS DESTAQUES

Logo atrás vem a tradicional equipe do Joinville-SC. Na vice-liderança da chave A8 e também já classificado, o clube catarinense sofreu apenas cinco gols até aqui e vem de uma vitória sobre o Juventus-SC por 1 a 0, fora de casa.

Quem também surpreende no quesito defensivo é a Aparecidense-GO. O clube goiano, que ocupa a liderança do Grupo A5 e também já garantiu a classificação, sofreu apenas seis gols.

Fechando o ranking das cinco melhores defesas estão o Cianorte-PR e a Juazeirense-BA, ambos com sete gols sofridos cada um. Ainda em busca da classificação, o time paranaense ocupa a segunda posição do Grupo A7 e não sofre gols há duas partidas. Já a Juazeirense está na liderança da chave A4 e com a classificação garantida.

CONFIRA AS CINCO MELHORES DEFESAS DA SÉRIE D:

3 – Ferroviária

5 – Joinville-SC

6 – Aparecidense-GO

7 – Cianorte-PR

7 – Juazeirense-BA