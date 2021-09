Série D: Mesmo após eliminação precoce, Treze-PB confirma permanência de treinador

[ad_1]



Campina Grande, PB, 31 (AFI) – Mesmo com a eliminação na primeira fase do Campeonato Brasileiro Série D, a temporada do Treze-PB ainda não acabou. A equipe disputa a fase preliminar da Copa do Nordeste 2022 já no mês de outubro. E para isso, continuará sendo comandada pelo técnico Welington Fajardo.

Até aqui, Fajardo comandou a equipe em sete jogos, com duas vitórias, quatro empates e uma derrota. Desempenho com 47,61% de aproveitamento, que não foi suficiente para levar o Treze adiante na luta pelo acesso para a Série C.

SEQUÊNCIA

No entanto, o diretor executivo Fernando Gaúcho afirmou que o elenco deve passar por mudanças. Inclusive, citou os meias Gustavo Índio e Romildo Vitor, além do lateral-esquerdo Ferrugem como ausências já confirmadas para o restante da temporada.

O Treze ainda não sabe quem será seu adversário na fase preliminar da Copa do Nordeste. O sorteio será realizado na próxima quinta-feira (2), às 12h, na sede da CBF.

PRÓXIMO JOGO

O Treze-PB encerra sua participação na Série D no próximo domingo (5), às 15h, contra o ABC, fora de casa. A equipe ocupa a sexta colocação, com 15 pontos.