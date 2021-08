Série D: Mesmo com chances remotas de classificação e com solução caseira, GAS-RR anuncia novo técnico

Boa Vista, RR, 19 (AFI) – Apesar de ter poucas chances de classificação para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D, o GAS-RR está tentando a última cartada na busca por seu objetivo. Faltando três rodadas para o fim da primeira etapa, a diretoria do time roraimense anunciou uma ‘solução caseira’ como novo treinador.

Isso porque, o preparador de goleiro Sérgio Gois, será novamente o comandante do GAS nesta reta final. O mesmo já havia acontecido nos anos de 2018 e 2019. Ele chega para substituir Silmar Simão, que deixou o clube depois da goleada para o Castanhal, no último final de semana.

“Diretoria do SAMPAIO informa que @serginho_gois18 aceitou comandar o Leão no restante do Campeonato Brasileiro série D. Sérgio Góis já estava integrado a comissão como preparador de goleiros, agora assume o comando do time. Desejamos boa vindas”, postou o clube nas redes sociais.

Atualmente com oito pontos somados em 11 jogos disputados, o GAS aparece na sétima colocação do Grupo 1. Na próxima rodada, o time roraimense viaja até o Amapá para enfrentar a equipe do Ypiranga-AP, neste domingo (22), às 18h.