Série D: Ministério Público investigará denúncia sobre venda de ingressos do Treze-PB

Campina Grande, PB, 09 (AFI) – O Ministério Público da Paraíba (MP-PB) investigará a denúncia de venda de ingressos no jogo do Treze no último final de semana, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro Série D. A denúncia foi feito por meio de um vídeo anônimo, em que uma suposta funcionária do clube negocia ingresso por R$ 152 para que o torcedor entre como convidado do clube.

Apesar de não ser permitido a entrada do público em geral nos jogos, cada clube pode levar 80 pessoas em sua delegação, entre jogadores, funcionários e convidados. Com a repercussão, o procurador de Justiça Valberto Lira garantiu que o caso será investigado pelo MP-PB.

A Federação Paraibana de Futebol (FPF-PB) enviou um documento ao Treze, pedindo explicações. O clube respondeu, negando as acusações e lamentou que a “rivalidade se estenda para fora dos gramados”.

CONFIRA OFÍCIO DA FPF

CONFIRA RESPOSTA DO TREZE