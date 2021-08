Série D: Na reta final, veja como ficariam os confrontos caso o campeonato acabasse hoje

Campinas, SP, 25 (AFI) – Se o Campeonato Brasileiro da Série D, na fase de grupos, terminasse hoje, restando ainda duas rodadas para o encerramento, saiba como ficariam os duelos do mata a mata da próxima fase. Concluída, a 12ª rodada, no último final de semana, inicia-se os confrontos eliminatórios visando as oitavas de final. Entre os 64 clubes participantes, o Castanhal-PA, tem a melhor campanha. São 12 jogos, com 10 vitórias e dois empates e invicto. Mais três times ainda não sabem o que é derrotas na competição: O Juazeirense-BA, no Grupo A4, além do FC Cascavel-PR e Joinville-SC, que estão no Grupo A8.

VEJAM COMO FICARIAM OS CONFRONTOS

Castanhal-PA x Paragominas-PA

Itabaiana-SE x Campinense-PB

4 de Julho-PI x Penarol-AM

ABC-RN x Retrô-PE

Guarany de Sobral-CE x Galvez-AC

América-RN x Sergipe-SE

São Raimundo-RR x Moto Club-MA

Juazeirense-BA x Atlético-CE

Aparecidense-GO x Uberlândia-MG

Joinville-SC x Santo André-SP

Caldense-MG x Nova Mutum-MT

Portuguesa de Desportos-SP x Marcílio Dias

Ferroviária x Brasiliense-DF

Cianorte-PR x Esportivo-RS

União Rondonópolis-MT x Boa Esporte-MG

FC Cascavel-PR x Boavista-RJ

CONFIRA OS JOGOS DA PENÚLTIMA RODADA

A 13ª e penúltima rodada da Terceira Divisão do Brasileiro, marca para o próximo final de semana os seguintes jogos:

Fast x São Raimundo; GAS x Galvez; Castanhal x Penarol; Atlético-AC x Ipiranga-AP; Guarany de Sobral x Moto Club; Juventude Samas x Palmas; Imperatriz x 4 de Julho; Tocantinópolis x Paragominas; Caucaia x Central; América-RN x Campinense; Souza x ABC; Treze x Atlético-CE; Bahia de Feira x Murici; ASA x Juazeirense; Retrô x Sergipe; Itabaiana x Atlético-BA; Jaraguá-GO x Nova Mutum; União de Rondonópolis x Goianésia; Aparecidense x Gama; Brasiliense x Porto Velho; Rio Branco-ES x Uberlândia; Ferroviária x Caldense; Boa Esporte x Rio Branco-VN; Patrocinense-MG x Águia Negra; Bangu x São Bento; Boavista-RJ x Santo André; Internacional de Limeira x Cianorte; Portuguesa de Desportos x Madureira; Aimoré x Joinville; Juventus-SC x Esportivo-RS; FC Cascavel x Marcílio Dias e Rio Branco-PR vs Caxias.