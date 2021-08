Série D: Nova Mutum-MT anuncia dois reforços para sequência do campeonato

Nova Mutum, MT, 25 (AFI) – O Nova Mutum anunciou dois novos reforços para a sequência do Campeonato Brasileiro Série D. No gol, a novidade do elenco é o goleiro Arildo, de apenas 21 anos. No ataque, o ponta Wandinho, de 23 anos, volta para ajudar a equipe mato-grossense na luta pelo acesso. O jogador já havia vestido a camisa do clube no inicio do ano.

SÉRIE D

A equipe já está garantida na próxima fase com duas rodadas de antecedência, mas busca melhorar sua posição dentro do grupo.

Atualmente, está no terceiro lugar no Grupo A5 com 21 pontos, em uma campanha de seis vitórias, três empates e três derrotas, quatro pontos atrás do líder Aparecidense-GO.

O próximo compromisso do Nova Mutum é no sábado, às 15h30, fora de casa, diante do Jaraguá-GO, lanterna do grupo.