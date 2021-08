Série D: Novo técnico vê jogadores do GAS-RR com bons olhos: ‘Mostraram que tem alma’

Boa Vista, RR, 10 (AFI) – O GAS-RR apresentou Silmar Simão na última semana e, logo de cara, o treinador estreou contra o vice-líder do Grupo A1 no Campeonato Brasileiro Série D, São Raimundo-RR. O placar acabou 2 a 0 para o adversário. O novo comandante, porém, não está tão descontente.

O GAS é o sétimo colocado com oito pontos e está a seis do quarto Penarol-AM. Ainda faltam quatro rodadas para o término da fase de grupos e o time deve brigar até o último minuto em busca da classificação.

ARANA VOLTA AO BRASIL COM MEDALHA NA MÃO

JOGO É TREINO?

O técnico sequer teve uma semana antes do duelo com o São Raimundo. A tarefa já não era fácil, nestas condições então… Silmar Simão, inclusive, colocou a partida como um treino “coletivo” e parabenizou o elenco.

“Nós enfrentamos uma equipe que está trabalhando junto há seis anos, é a hexacampeã roraimense e está invicta. Hoje foi usado esse jogo como um coletivo, não desmerecendo a equipe do São Raimundo, estou dizendo à nível de trabalho, que sequer tivemos um coletivo.”

“Quero aqui aproveitar para dar os parabéns aos nossos jogadores, mostraram que tem alma, lutaram até o fim. Com quatro dias de trabalho, apresentar esse trabalho que nós tivemos.”

OLHA SÓ

Silmar Simão também foi ousado ao falar que o GAS poderia até buscar uma virada. O time surpreendeu e dificultou bastante a vida do São Raimundo. Não era de se esperar um desempenho deste nível.

“Tivemos algumas oportunidades no começo da partida e, depois, não mais. No segundo tempo, quando nós adiantamos a marcação, criamos várias situações de jogo, que se a gente tivesse feito o empate mais cedo, talvez a gente teria saído com um resultado melhor. A gente sai triste com o resultado, mas sai feliz com a entrega dos jogadores.”

SÓ PEDREIRA

Após enfrentar o segundo colocado, Silmar Simão está longe de ter sossego. Pela 11ª rodada, o Leão Dourado visita o líder Castanhal-PA, que ainda não perdeu na competição. São oito vitórias e dois empates.

Para piorar, a partida neste domingo (15), às 15 horas, é na casa do adversário, no Modelão.