Série D: Novo treinador do Tocantinópolis-TO explica ida ao lanterna do Grupo A2: ‘Estamos aqui porque acreditamos’

Palmas, TO, 11 (AFI) – O Tocantinópolis-TO demitiu Neto Costa, após a última rodada, e chamou Jairo Nascimento para assumir o comando técnico. A situação é complicada. O TEC é lanterna no Grupo A2 do Campeonato Brasileiro Série D, mas o novo treinador só aceitou o trabalho, porque acredita na classificação.

Neto Costa estava no time desde janeiro de 2020 e não resistiu a péssima campanha. A gota d’agua foi a derrota para o Palmas-TO no clássico, por 2 a 1, fora de casa. O Tocantinópolis só venceu uma em dez rodadas.

1° É RECUPERAR A CONFIANÇA

Apesar dos apesares, ainda há chances. São sete pontos de distância para o quarto colocado Imperatriz-MA e quatro rodadas restantes. Se Jairo Nascimento não acreditar, quem vai?

“Estamos aqui porque acreditamos que podemos reverter essa situação. A diretoria confiou na minha pessoa para estar aqui e tentar dá uma cara diferente para a equipe. O mais importante agora e resgatar a confiança e trazer os triunfos de volta.”

“Sabemos que a competição é muito equilibrada. Pecamos muito em algumas situações dentro do campeonato. Não acho que está tudo errado, mas vamos tentar acrescentar alguma coisa a mais para que venha ser favorável e fazer com que os resultados positivos voltem.”

‘SEMPRE VAI EXISTIR’

O treinador também ressaltou que não basta torcer contra os adversários, o Tocantinópolis precisa reencontrar as vitórias e brigar. O primeiro duelo, porém, não é fácil. Jairo Nascimento estreia à frente do TEC contra o líder Guarany de Sobral-CE.

“A esperança da classificação sempre vai existir. Acreditamos no nosso trabalho, no nosso potencial, no do grupo. Agora a gente sabe que não pode ficar olhando para a tabela sem fazer a nossa parte. Esse jogo contra o Guarany é fundamental para vencer. Fazer um bom jogo lá, sabemos que é um jogo difícil, mas a gente está na competição e sabe do equilíbrio que existe.”

VISITA COMPLICADA

O jogo será no sábado (14), às 15 horas, na casa dos adversários, no Junco, pela 11ª rodada.