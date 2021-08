Série D: Novos reforços do ABC-RN estão prontos para estrear

Natal, RN, 27 (AFI) – O lateral Felipinho e o zagueiro Suéliton estão prontos para estrear com a camisa do ABC-RN. Os jogadores apareceram no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e já podem reforçar a equipe para a sequência do Campeonato Brasileiro Série D.

O lateral-esquerdo Felipinho, de 24 anos, veio de empréstimo do Sampaio Côrrea. Já Suéliton foi adquirido em definitivo e vestia a camisa do Remo.

CAMPANHA

O ABC-RN lidera o Grupo A3 com 25 pontos. Até aqui, a equipe conquistou oito vitórias e um empate, além de ter perdido três jogos.

O time já está garantido na segunda fase, mesmo restando duas rodadas para o fim da primeira. O próximo jogo, que pode marcar a estreia dos novos atletas, é diante do Souza-PB, neste sábado, às 16h, fora de casa.