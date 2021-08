Série D: Palmas-TO deve ter até seis desfalques para confronto com o Juventude-MA

Palmas, TO, 25 (AFI) – O Palmas-TO deve ter muitos desfalques para o jogo do próximo sábado, às 15h30, no Maranhão, diante do Juventude-MA, pelo Campeonato Brasileiro Série D. Ao todo, até seis atletas podem ficar fora do confronto.

BAIXAS

O zagueiro Gabriel, o meia Tchô e os atacantes Nona e Gladiador estão no Departamento Médico. Já o atacante Elenilson cumprirá suspensão.

Há expectativa melhor no caso do meia Marquinhos, que será avaliado ainda nesta quarta-feira para saber se viaja com a delegação.

CONFRONTO

O jogo diante do Juventude-MA é válido pela penúltima rodada do Grupo A2. Ambas as equipes precisam da vitória para seguirem com chances de classificação para a próxima fase.