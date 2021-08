Série D: Penarol-AM fecha com dois reforços, incluindo atacante do Atlético-GO

Manaus, AM, 05 (AFI) – O Penarol segue processo de reformulação em meio à reta final da fase de grupos do Campeonato Brasileiro Série D. Nesta semana, anunciou a saída de Jefferson Araújo e duas contratações. São elas: o lateral DG, ex-Barra da Tijuca-RJ e Yan Maranhão, emprestado pelo Atlético-GO.

O atacante Yan tem 18 anos e é cria da base do Atlético-GO. Atuou em dois jogos no profissional, mas estava defendendo o sub-20 atualmente.

Douglas Bonini Pereira, mais conhecido como DG, tem 21 anos e atua como lateral-esquerdo.

SÉRIE D

Com 11 pontos, o Penarol está no G4 do Grupo A1, em quarto lugar. Volta a campo no domingo, às 16h, quando recebe o lanterna (8º) Atlético-AC, pela décima rodada.