Série D: Penarol-AM goleia no dia do seu aniversário e dá presentão ao torcedor

Itacoatiara, AM, 09 (AFI) – No último domingo, o Penarol recebeu o Atlético Acreano, e por coincidência era o dia em que o clube comemorava 74 anos de existência. Os torcedores gostariam de uma vitória como presente, mas foi um grande presente. O time goleou por 5 a 0, com chances de a vantagem ser ainda maior.

O JOGO

O Penarol não deu chances para o adversário desde o primeiro minuto do jogo, o atacante Diego Victor ainda perdeu uma grande chance aos 30 segundos da primeira etapa. Com o time pressionando e buscando o gol a todo momento, o resultado de 5 a 0 ficou “barato” para o adversário.

CAMPANHA

O Penarol, depende apenas de si para se classificar à próxima fase, e com a vitória deste domingo o time conseguiu se manter no G4 e continuar sonhando com a classificação. Atualmente, o clube ocupa a quarta colocação do Grupo A1 com 14 pontos, três à frente do Ypiranga, que ocupa a quinta posição.

Mesmo com a hipótese de sair do G4 nesta rodada, o treinador Vaguinho confirmou que sempre teve o respaldo da diretoria e ficou tranquilo para comandar o Penarol.

“Não adianta você fazer trabalho bom durante a semana toda e o time não ganhar nada durante o jogo. Mas eu acho que eu estava tranquilo, a diretoria é tranquila. Acho que em momento algum fiquei pressionado. Acho que faz parte do futebol”. Disse o treinador.

Treinador Vaguinho durante partida deste domingo. Foto: Marcos Mendonça

Ele ainda comentou sobre a goleada aplicada pela equipe durante último duelo.

“Era um jogo chave para a gente. Graças a Deus colocamos o nosso ritmo de jogo. Fizemos o placar de cinco, podia ser um pouco mais, com o tanto de chances que a gente errou. Mas faz parte do futebol. Acho que o importante é somar três pontos e olhar para a frente”, afirmou.

PRÓXIMO JOGO

O Penarol viajará até o Acre para enfrentar o Galvez, na próxima rodada da Série D. O duelo será no próximo domingo às 17h.