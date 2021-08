SÉRIE D: Portuguesa antecipa classificação na 2ª fase ao lado de mais quatro clubes

Campinas, SP, 21 (AFI) – Série D na reta final. A Portuguesa garantiu sua vaga na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D ao empatar por 2 a 2 com o Santo André, neste sábado, pela 12.ª rodada. Além do time da capital paulista, outros quatro clubes carimbaram suas vagas: Guarany de Sobral-CE, Juazeirense-CE, Aparecidense-GO e Joinville. Foram disputados 18 jogos sábado, mais 12 serão disputados domingo e um na segunda-feira.

LUSA LÍDER ISOLADA

A Lusa manteve a liderança do Grupo A7, com 20 pontos, e agora só faltam mais duas rodadas para o término da fase de classificação. O jogo disputado do Estádio Inamar, em Diadema, foi emocionante. O Santo André esteve duas vezes na frente no placar e só levou o empate aos 48 minutos, quando Ermínio balançou as redes.

No mesmo grupo, em Limeira, a Internacional perdeu por 2 a 0 para o São Bento, agora em quinto lugar com 14 pontos. A Inter ficou com 13 pontos, em sétimo lugar.

OUTROS CLASSIFICADOS

O Castanhal-PA ampliou sua liderança no Grupo A1 ao vencer fora de casa, por 2 a 1, o vice-líder São Raimundo-RR com 25 pontos. Dono da melhor campanha da competição, o time paraense soma 32 pontos. Ambos estão classificados.

No Grupo A2, o Guarany de Sobral-CE antecipou sua vaga ao vencer por 2 a 0 o Palmas, em Tocantins. Com isso, o time cearense manteve a liderança com 25 pontos. O vice-líder é o 4 de Julho-PI, com 20, após vencer por 2 a 0 o Tocantinópolis.

O Moto Club venceu o Juventude-MA por 3 a 1 e tem 18 pontos, em terceiro, seguido pelo Paragominas, com 17, após golear por 4 a 1 o Imperatriz-MA, em quinto com 15.

COM GOLEADAS

O Juazeirense, com 26 pontos, carimbou sua vaga no Grupo A4 ao vencer, por 2 a 1, de virada o Bahia de Feira de Santana-BA. No Grupo A5, o Aparecidense também antecipou sua vaga ao golear por 4 a 1 o Goianésia e ficar isolado na liderança com 25 pontos.

No Grupo A8, o invicto Joinville confirmou sua vaga ao vencer por 1 a 0 fora de casa o Juventus-SC. Agora o Joinville é vice-líder com 24 pontos, atrás apenas do FC Cascavel, também com 24 pontos e que empatou fora por 1 a 1 com o Caxias.

CONFIRA OS JOGOS DA 12.ª RODADA:

SEXTA-FEIRA

Caucaia-CE 3 x 4 Atlético-CE

SÁBADO

Campinense-PB 1 x 0 Souza-PB

Gama-DF 0 x 3 União-MT

Santo André-SP 2 x 2 Portuguesa-SP

Caxias-RS 1 x 1 FC Cascavel-PR

Juventus-SC 0 x 1 Joinville-SC

Marcílio Dias-SC 2 x 0 Rio Branco-PR

Palmas-TO 0 x 2 Guarany de Sobral-CE

Moto Club-MA 3 x 1 Juventude-MA

Tocantinópolis-TO 0 x 2 4 de Julho-PI

Juazeirense-BA 2 x 1 Bahia de Feira-BA

Atlético Algoinhas-BA 1 x 1 Retrô

Aparecidense-GO 4 x 1 Goianésia-GO

Porto Velho-RO 1 x 0 Jaraguá-GO

Caldense-MG 0 x 1 Boa Esporte-MG

Esportivo-RS 2 x 1 Aimoré-RS

São Raimundo-RR 1 x 2 Castanhal-PA

Inter de Limeira-SP 0 x 2 São Bento-SP

Paragominas-PA 4 x 1 Imperatriz-MA

DOMINGO

15h

Central-PE x Treze-PB

Rio BrancoVN-ES x Ferroviária-SP

Madureira-RJ x Boavista-RJ

16h

Peñarol-AM x Fast Club-AM

ABC-RN x América-RN

Sergipe-SE x Itabaiana-SE

ASA-AL x Muricy-AL

Nova Mutum-MT x Brasiliense-DF

Patrocinense-MG x Uberlândia-MG

Cianorte-PR x Bangu-RJ

17h30

Atlético-AC x Galvez-AC

18h

Ypiranga-AP x Sampaio-RR

SEGUNDA-FEIRA

17h

Água Negra-MS x Rio Branco-ES