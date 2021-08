SÉRIE D: Portuguesa e Santo André fazem confronto direto pela liderança do Grupo A7

Campinas, SP, 20 (AFI) – SÉRIE D com duelos estaduais. Na briga direta pela liderança do Grupo A7, Santo André e Portuguesa vão fazer o mais esperado duelo paulista, neste sábado, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. No total, estão programados 18 jogos para sábado, mais 12 para domingo e outro na segunda-feira, com muitos duelos estaduais.

LÍDER E VICE-LÍDER

A Portuguesa lidera com 19 pontos, dois pontos na frente do Santo André. Na última rodada, a Lusa, mesmo no Canindé, perdeu sua invencibilidade ao ser derrotada pela Internacional de Limeira, por 1 a 0. O Santo André também perdeu por 1 a 0, mas para o São Bento, em Sorocaba.

Os dois times, portanto, a partir das 15 horas, em Diadema, buscam a reabilitação e pontos para ficarem mais perto da classificação à segunda fase. Pelo mesmo grupo, às 17 horas, em Limeira, a Internacional, com 13 pontos em sexto lugar, vai receber o São Bento, com 11 pontos e na lanterna.

OUTROS GRUPOS

No Grupo A1, já classificados, São Raimundo-RR, com 25, e Castanhal-PA, com 29, vão se enfrentar no estádio Canarinho, em Boa Vista (RR). Pelo Grupo A2, o líder Guarany de Sobral-CE, com 22 pontos, pode antecipar sua vaga desde que vença o Palmas, em Tocantins.

No Grupo A4, o líder Juazeirense-BA, com 23 pontos, pode confirmar sua vaga se vencer em casa o Bahia de Feira-BA, com 12 pontos, em quarto lugar. No equilibrado Grupo A5, o líder Aparecidense-GO, com 22 pontos, pode antecipar sua vaga diante do Goianésia-GO, com 17 pontos, em quinto lugar.

Pelo Grupo A6, um duelo equilibrado entre Caldense, vice-líder com 21, e o Boa esporte, terceiro com 17. No Grupo A8, que já tem o FC Cascavel classificado, o invicto Joinville também pode carimbar sua vaga fora de casa diante do Juventus-SC.

PRIMEIRO JOGO

Esta rodada já teve um jogo nesta sexta-feira pelo Grupo A3, num confronto cearense. Mesmo em casa, o Caucaia perdeu para o Atlético por 4 a 3. A vitória manteve os atleticanos na quarta posição, agora com 17 pontos. O Caucaia segue com oito pontos, na vice-lanterna e virtualmente eliminado.

REGULAMENTO

A competição está sendo disputada por 64 clubes divididos em oito grupos de oito, onde os clubes se enfrentam em dois turnos. Os quatro melhores avança à segunda fase, num total de 32 classificados. Depois serão fases de mata-mata até a disputa do título. Os semifinalistas vão garantir o acesso.

