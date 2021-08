SÉRIE D: Portuguesa e Santo André podem confirmar vagas no mata-mata neste sábado

Campinas, SP, 27 (AFI) – Depois de um jogo na sexta-feira, a 13ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro Série D segue neste final de semana com mais 31 jogos, 22 no sábado e outros nove no domingo. Neste segundo dia, Portuguesa e Santo André podem confirmar suas vagas, enquanto São Bento e Inter de Limeira buscam manter o sonho. Já a Ferroviária entra em campo tranquila, pois conquistou a classificação e a liderança.

QUEREM CONFIRMAR AS VAGAS

No Grupo A7, que está mais perto da classificação é a Portuguesa, que lidera com 20 pontos e precisa de um empate diante do Madureira, quinto colocado com 14. A partida será realizada no Canindé, em São Paulo (SP).

O Santo André, terceiro colocado com 18, também pode avançar, mas precisa vencer o Boavista-RJ no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema (RJ). Os fluminenses estão em quarto lugar com 15 pontos.

SEGUEM COM CHANCES

Após reação tardia, o São Bento alcançou duas vitórias seguidas e tem 14 pontos na sexta colocação. Para se manter com chances, visita o sétimo colocado Bangu-RJ, com um ponto a menos, no Estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro (RJ).

A Inter de Limeira, lanterna (8º) com 13 pontos, também tem chances de avançar, mas encara o vice-líder Cianorte no Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP). Os paranaenses confirmam a vaga em caso de vitória.

FERROVIÁRIA TRANQUILA

Com 29 pontos, a Ferroviária lidera o Grupo A7 e já garantiu a liderança. Às 17h, recebe a Caldense-MG na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Os mineiros são vice-líder com 21 e confirmam a classificação em caso de vitória.

OUTROS DESTAQUES

Entre outros destaques, estão clubes que podem avançar sem depender de resultados. No Grupo A2, o 4 de Julho-PI precisa de apenas um empate e o Moto Club-MA de uma vitória.

No Grupo A3, o Atlético-CE também precisa dos três pontos, mesma situação do Sergipe no Grupo A4. No Grupo A5, o União Rondonópolis-MT precisa de um empate enquanto o Nova Mutum-MT busca a vitória.

CONFIRA OS JOGOS DA 13ª RODADA:

SEXTA-FEIRA

16h

Caucaia-CE 1 x 1 Central-PE

SÁBADO

15h

Guarany de Sobral-CE x Moto Club-MA

América-RN x Campinense-PB

Rio Branco-ES x Uberlândia-MG

Bangu-RJ x São Bento

Boavista-RJ x Santo André

Aimoré-RS x Joinville-SC

FC Cascavel-PR x Marcílio Dias-SC

Juventus-SC x Esportivo-RS

15h30

Juventude-MA x Palmas-TO

Jaraguá-GO x Nova Mutum-MT

16h

Imperatriz-MA x 4 de Julho-PI

Tocantinópolis-TO x Paragominas-PA

Sousa-PB x ABC-RN

União-MT x Goianésia-GO

Aparecidense-GO x Gama-DF

Brasiliense-DF x Porto Velho-RO

17h

Ferroviária x Caldense-MG

Boa Esporte-MG x Rio Branco-VN

Inter de Limeira x Cianorte-PR

18h

Fast Clube-AM x São Raimundo-RR

Sampaio-RR x Galvez-AC

19h

Portuguesa x Madureira-RJ

DOMINGO

15h

Castanhal-PA x Penarol-AM

Rio Branco-PR x Caxias-RS

16h

Treze-PB x Atlético-CE

ASA-AL x Juazeirense-BA

Itabaiana-SE x Atlético Alagoinhas-BA

Retrô-PE x Sergipe-SE

Bahia de Feira-BA x Murici-AL

Patrocinense-MG x Águia Negra-MS

18h

Atlético-AC x Ypiranga-AP