SÉRIE D: Portuguesa e Santo André vencem e confirmam suas vagas na segunda fase

Campinas SP, 28 (AFI) – Deu a lógica e tanto Portuguesa como Santo André confirmaram suas vagas na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Neste sábado os dois venceram e carimbaram a classificação no Grupo A7. Nos 22 jogos disputados pela 13.ª rodada, aconteceram outras vitórias paulistas de Internacional de Limeira e Ferroviária.

BOAS VITÓRIAS

No Canindé, a Portuguesa venceu o Madureira por 2 a 0, com gols de Lucas Douglas e Danilo Pereira, um em cada tempo, e se manteve na liderança do Grupo A7, com 23 pontos. O Santo André é vice-líder com 21 pontos após vencer, por 2 a 0, o Boavista-RJ em Saquarema (RJ).

O São Bento perdeu para o Bangu, por 1 a 0, em Moça Bonita (RJ), enquanto em Limeira a Inter venceu por 2 a 1 o Cianorte, que em terceiro com 19 pontos, está classificado. Agora a briga é pela quarta vaga, porque Bangu e Inter têm 16 pontos, Boavista 15, Madureira e São Bento 14. Em tese, todos têm chances na última rodada.

FERROVIÁRIA BEM

No Grupo A6, em Araraquara, a Ferroviária venceu por 3 a 1 a Caldense, confirmando a excelente campanha com 32 pontos. O Boa Esporte venceu por 3 a 1 o Rio BrancoVN-ES e o Uberlândia ganhou por 2 a 0 do Rio branco-ES. Neste grupo já estão definidos os quatro classificados. Além da Ferroviária, três mineiros: Boa Esportes (23), Uberlândia (22) e Caldense (21).

DESABAMENTO

No Grupo A2, o destaque ficou para um fato fora das quatro linhas. Um vendaval derrubou parte da cobertura do estádio Frei Epifânio, no Maranhão, onde Imperatriz-MA e 4 de Julho-PI empataram sem gols. O jogo terminou aos 31 minutos do segundo tempo por falta de segurança, mas o resultado deve ser homologado pelo departamento técnico da CBF por ter sido disputado por mais de dois terços.

Este empate deixa o 4 de Julho com 21 pontos e classificado, só atrás do Guarany-CE que tem 28 pontos após golear por 4 a 2 o Moro Club-MA por 4 a 2, com três gols de Hugo.

No Grupo A3, a surpresa foi a derrota do líder ABC, com 25 pontos, para o Souza-PB, por 2 a 0. Os já classificados América-RN (22) e Campinense-PB (22) empataram sem gols em Natal (RN). No Grupo A5, o Nova Mutum-MT se garantiu após a vitória por 2 a 1 em cima do Jaraguá-GO. O Aparecidense, já classificado, venceu por 2 a 1 o Gama e atingiu os 28 pontos.

Existem ainda duas vagas em disputa no Grupo A8, onde Cascavel (27) e Joinville (25) estão classificados. O Juventus-SC assumiu a terceira posição, com 17 pontos, ao vencer por 1 a 0 o Esportivo-Rs, que é quarto colocado com 15 pontos.

CONFIRA OS JOGOS DA 13.ª RODADA:

SEXTA-FEIRA

Caucaia-CE 1 x 1 Central-PE

SÁBADO

Guarany de Sobral-CE 4 x 2 Moto Club-MA

América-RN 0 x 0 Campinense-PB

Rio Branco-ES 0 x 2 Uberlândia-MG

Bangu-RJ 1 x 0 São Bento

Boavista-RJ 0 x 2 Santo André

Aimoré-RS 0 x 0 Joinville-SC

FC Cascavel-PR 2 x 0 Marcílio Dias-SC

Juventus-SC 1 x 0 Esportivo-RS

Juventude-MA 0 x 3 Palmas-TO

Jaraguá-GO 1 x 2 Nova Mutum-MT

Imperatriz-MA 0 x 0 4 de Julho-PI

Tocantinópolis-TO 2 x 3 Paragominas-PA

Sousa-PB 2 x 0 ABC-RN

União-MT 0 x 1 Goianésia-GO

Aparecidense-GO 2 x 1 Gama-DF

Brasiliense-DF 2 x 1 Porto Velho-RO

Ferroviária 3 x 1 Caldense-MG

Boa Esporte-MG 3 x 1 Rio Branco-VN

Inter de Limeira 2 x 1 Cianorte-PR

Fast Clube-AM 0 x 0 São Raimundo-RR

Sampaio-RR 0 x 3 Galvez-AC

Portuguesa 2 x 0 Madureira-RJ

DOMINGO

15h

Castanhal-PA x Penarol-AM

Rio Branco-PR x Caxias-RS

16h

Treze-PB x Atlético-CE

ASA-AL x Juazeirense-BA

Itabaiana-SE x Atlético Alagoinhas-BA

Retrô-PE x Sergipe-SE

Bahia de Feira-BA x Murici-AL

Patrocinense-MG x Águia Negra-MS

18h

Atlético-AC x Ypiranga-AP