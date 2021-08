SÉRIE D: Portuguesa perde em casa e mais três clubes antecipam suas vagas

Campinas, SP, 14 (AFI) – Os duelos paulistas disputados neste sábado pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D tiveram resultados surpreendentes. Os melhores times do Grupo A7, Portuguesa e Santo André foram derrotados, enquanto no Grupo A6.

No total, 22 jogos foram disputados e mais nove acontecem domingo. Três clubes anteciparam suas vagas para a segunda fase: São Raimundo-RR, Juazeirense-BA e Cascavel-PR. Eles se juntam a Castanhal-PA e Ferroviária-SP.

TROPEÇO NO CANINDÉ

Mesmo atuando no Canindé, a Portuguesa perdeu por 1 a 0 para a Internacional de Limeira. Mesmo placar para o São Bento em cima do Santo André, em jogo realizado em Sorocaba. A Portuguesa ainda lidera com 19 pontos, dois pontos na frente do Santo André. A Inter de Limeira tem 13 em sexto e o São bento, com 11, é o lanterna.

Em Araraquara, a Ferroviária completou dez jogos invicta ao vencer por 2 a 0 o Rio Branco-ES. Agora já soma 28 pontos no Grupo A6. A Caldense é vice-líder com 21 pontos após vencer por 3 a 1 o Uberlândia, mesmo atuando fora de casa. O Boa Esporte é terceiro, com 17, porque em casa fez 2 a 0 em cima do Patrocinense.

OS CLASSIFICADOS

No Grupo A1, o São Raimundo-RR confirmou sua vaga ao golear o Ypiranga-AP, por 4 a 0, e atingir os 25 pontos. O Castanhal-PA, com 26, já estava garantido na segunda fase.

O Juazeirense-BA também confirmou sua vaga ao empatar fora por 3 a 3 com o Atlético de Alagoinhas-BA e atingir os 23 pontos na liderança do Grupo A4.

Os resultados do Grupo A8, também deram a vaga ao Cascavel-PR, líder e invicto com 23 pontos. O time paranaense empatou em casa, por 2 a 2, com o Aimoré. O Esportivo-RS ganhou por 1 a 0, fora de casa, do Caxias, mas só tem 12 pontos, em quinto lugar.

PELO REGULAMENTO

Os 64 times foram divididos em oito grupos com oito integrantes cada, que jogam em turno e returno dentro de suas chaves, totalizando 14 rodadas. Os quatro primeiros de cada grupo avançam à segunda fase.

CONFIRA OS JOGOS DA 11.ª RODADA:

SEXTA-FEIRA

América-RN 4 x 2 Caucaia-CE

SÁBADO

Guarany de Sobral-CE 2 x 1 Tocantinópolis-TO

Campinense-PB 2 x 1 Central-PE

Murici-AL 1 x 1 Sergipe-SE

Boavista-RJ 2 x 0 Bangu-RJ

São Bento 1 x 0 Santo André

Portuguesa 0 x 1 Inter de Limeira

FC Cascavel-PR 2 x 2 Aimoré-RS

Caxias-RS 0 x 1 Esportivo-RS

Joinville-SC 1 x 1 Marcílio Dias-SC

Juventude-MA 1 x 1 Imperatriz-MA

Moto Club-MA 1 x 4 Paragominas-PA

Jaraguá-GO 1 x 1 Aparecidense-GO

4 de Julho-PI 1 x 2 Palmas-TO

Sousa-PB 0 x 0 Treze-PB

Atlético Alagoinhas-BA 3 x 3 Juazeirense-BA

Goianésia-GO 1 x 1 Porto Velho-RO

Brasiliense-DF 2 x 3 União-MT

Uberlândia-MG 2 x 3 Caldense-MG

São Raimundo-RR 4 x 0 Ypiranga-AP

Ferroviária 2 x 0 Rio Branco-ES

Boa Esporte-MG 2 x 0 Patrocinense-MG

Fast Clube-AM 1 x 0 Atlético-AC

DOMINGO

15h

Castanhal-PA x GAS-RR

Atlético-CE x ABC-RN

Rio Branco-VN x Águia Negra-MS

Madureira-RJ x Cianorte-PR

Rio Branco-PR x Juventus-SC

16h

Itabaiana-SE x ASA-AL

Retrô-PE x Bahia de Feira-BA

Nova Mutum-MT x Gama-DF

17h

Galvez-AC x Penarol-AM