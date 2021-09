Série D: Portuguesa pode encarar rival paulista na 3ª fase. Entenda!

São Paulo, SP, 31 (AFI) – Com a classificação garantida à segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, a Portuguesa agora passa a analisar possíveis adversários na sequência do torneio. O clube do Canindé pode encontrar a Ferroviária, segunda melhor campanha da competição, já na terceira fase.

FI EXPLICA

Esse confronto só ocorrerá se a Lusa não se classificar como líder do Grupo A7. Hoje, a equipe do técnico Fernando Marchiori ocupa a primeira colocação da chave, dois pontos à frente do Santo André.

Caso não mantenha o posto e garanta a vaga apenas em segundo, a Portuguesa teria pela frente na segunda fase o terceiro colocado da chave A8, que hoje é o Caxias-RS.

Passando pelo clube gaúcho, a Lusa enfrentaria o vencedor do confronto entre o 1º do Grupo A6 (Ferroviária) e o 4º do Grupo A5 (Brasiliense-DF, neste momento).

FERROVIÁRIA COM VANTAGEM

No último confronto entre as duas equipes em um mata-mata, a Ferroviária levou a melhor. Na Copa Paulista de 2017, os dois times se enfrentaram pela semifinal do torneio.

Na ida, no Canindé, a Ferroviária venceu por 2 a 0, com gols de Léo Castro, que hoje é o destaque do time na Série D, e Damasceno.

Na volta, em Araraquara, a Lusa venceu por 1 a 0, com gol de Guilherme Queiroz, mas ficou sem a vaga na final por causa do resultado agregado.

PRÓXIMO JOGO

Para evitar um possível encontro com a Ferroviária, a Portuguesa busca a vitória na última rodada da Série D. Neste sábado, a Lusa enfrenta o Cianorte-PR, às 15h, fora de casa. Uma vitória garante a liderança do grupo.