Série D: Quatro times brigam por duas vagas na última rodada do Grupo A8

Caxias do Sul, RS, 30 (AFI) – Quatro clubes do Grupo A8 ainda brigam pela classificação à segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Caxias-RS, Juventus-SC, Esportivo-RS e Marcílio Dias-SC disputam duas vagas no mata-mata do torneio.

Além da briga pela classificação, dois times disputam a liderança da chave. Com 27 pontos, o Cascavel-PR visita o Joinville-SC, que tem 25, e precisa apenas de um empate. Já o clube catarinense tem de vencer para assumir a ponta.

DISPUTA PELA VAGA

Na terceira colocação, com 17 pontos, o Caxias recebe o quarto colocado Juventus-SC, que tem a mesma pontuação. De acordo com o site Chance de Gol, o time gaúcho tem 83.9% de chances de garantir a vaga, enquanto os catarinenses têm 50.7%. Quem vencer se classifica. Em caso de empate, as equipes terão que secar Esportivo e Marcílio Dias.

Com 53.4% de chances de classificação, o Esportivo, que tem 15 pontos e está em quinto, precisa vencer e torcer por derrota de Caxias ou Juventus-SC. O mesmo cabe ao Marcílio Dias, que tem os mesmos 15 pontos. O time catarinense, no entanto, também precisa torcer contra o Esportivo.

ELIMINADOS

O Aimoré-RS, com 12 pontos, e o Rio Branco-PR, com sete, não têm mais chances de classificação à segunda fase.

PRÓXIMOS JOGOS

Todas as partidas do Grupo A8 serão disputadas neste sábado, às 15h. Confira os jogos:

Marcílio Dias x Aimoré

Esportivo x Rio Branco-PR

Joinville x Cascavel

Caxias x Juventus-SC