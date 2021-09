Série D: Retrô-PE acerta com atacante dispensado por time da Série C

[ad_1]



Recife, PE, 30 (AFI) – Classificado com uma rodada de antecedência à segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D, o Retrô acertou a contratação do atacante Branquinho, que vinha defendendo o Ituano na Série C.

Branquinho já se acertou com o time pernambucano e aguarda apenas os detalhes burocráticos da sua rescisão com o time paulista para iniciar os trabalhos com os novos companheiros.

O atacante tem 31 anos e já conhece muito bem o futebol pernambucano, tendo vestido as camisas de Salgueiro, América-PE, Sport e Santa Cruz. Nos últimos anos, porém, o jogador teve passagem por times paulistas, como Ferroviária, São Bento e Santo André.

A ideia é que o atacante desembarque até o final da semana, podendo ficar à disposição para o jogo de domingo, contra o Murici, em Alagoas, pela última rodada da primeira fase.

O Retrô é o quarto colocado do Grupo A4, com 19 pontos ganhos. O time tem quatro pontos a mais que o Bahia de Feira, que não consegue mais alcança-lo faltando apenas uma rodada até o final da primeira fase.