Série D: Rio Branco-VN-ES visita a Ferroviária de olho em vaga no G4

Venda Nova, ES, 20 (AFI) – Disputando uma vaga no G4 e invicto há cinco jogos, o Rio Branco-VN encara a líder Ferroviário em um desafio difícil. O jogo será em casa, no estádio Olímpio Perim, no sábado, às 15h e será válido pela 12° rodada da Série D.

O Tricolor está quarta colocação, com 17 pontos. Empatado com o Boa Esporte, que é o terceiro colocado. A equipe está no Grupo A6.

DÚVIDAS E LESIONADOS

O técnico Antônio Carlos Roy ainda não sabe se poderá contar com o meio-campista Athur Faria, que já não jogou na última semana por conta de uma lesão no joelho.

LIVRES DA COVID

Nas testagens semanais, nenhum atleta foi infectado e todos estão a disposição do treinador.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

O time que entrará em campo deve ser o mesmo da rodada passada, no empate contra o Águia Negra: Giovani Perim; Douglas, Felipe, Rafael Olioza e Leomir; Canário, Jonata (Artur Faria) e Willian Chrispim; Gustavo Tonoli, Waschington e Montaño.