Série D: Rodada final do Grupo A5 terá disputa por última vaga à segunda fase

[ad_1]



Taguatinga, DF, 30 (AFI) – A Série D do Campeonato Brasileiro chega a sua última rodada com muitas disputas em aberto. No Grupo A5, duas equipes brigam por uma vaga à segunda fase do torneio.

Empatados com 20 pontos e com chances estão Brasiliense-DF e Goianésia-GO, que ocupam a quarta e quinta colocação, respectivamente. A dupla se enfrenta na última rodada.

QUEM CLASSIFICA?

De acordo com o site Chance de Gol, o clube do Distrito Federal estava à frente nessa busca pela vaga, com 72%. Já o Goianésia tem 28%. Um empate garante o Brasiliense na segunda fase, enquanto o time de Goiás precisa vencer.

A Aparecidense-GO, com 28 pontos, o Nova Mutum-MT, com 24, e o União Rondonópolis-MT, com 21, já garantiram a classificação. O time de Goiás entra ainda mais tranquilo, pois também já assegurou a liderança, enquanto o Nova Mutum precisa de um empate para confirmar o segundo lugar.

O União, que ainda tem chances de ficar em segundo, precisa vencer o seu jogo para confirmar ao menos a terceira colocação. Por outro lado, Porto Velho-RO, Gama-DF e Jaraguá-GO não têm mais chances de classificação.

ÚLTIMA RODADA DO GRUPO

Porto Velho-RO x União Rondonópolis-MT*

Gama-DF x Jaraguá-GO

Nova Mutum-MT* x Aparecidense-GO*

Goianésia-GO x Brasiliense-DF

*equipes já classificadas