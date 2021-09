Série D: Saiba como estariam os confrontos do mata-mata antes da última rodada

Campinas, SP, 31 (AFI) – A fase de grupos do Campeonato Brasileiro Série D está chegando ao fim. Das 32 equipes que seguem, 24 já estão garantidas na próxima fase, restando apenas oito vagas. A partir daí é só mata-mata e quem perder, está fora. Os jogos serão disputados em ida e volta, com a equipe de melhor campanha decidindo em casa.

Além do mando de campo, não há nenhuma outra vantagem para a equipe com melhor classificação. Em caso de empate na soma dos placares dos jogos, a decisão vai para os pênaltis. Os quatro times que chegarem as semifinais sobem para a Série C 2022.

OS JOGOS

Portuguesa/Divulgação

Confira abaixo como estariam os duelos da segunda fase, lembrando que muita coisa pode mudar após a última rodada.

Castanhal-PA x Moto Club-MA

4 de Julho-PI x Galvez-AC

Guarany de Sobral-CE x Penarol-AM

São Raimundo-RR x Paragominas-PA

ABC-RN x Retrô-PE

Itabaiana-SE x Campinense-PB

Juazeirense-BA x Atlético-CE

América-RN x Sergipe-SE

Aparecidense-GO x Caldense-MG

Boa Esporte-MG x União-MT

Ferroviária x Brasiliense-DF

Nova Mutum-MT x Uberlândia-MG

Portuguesa x Juventus-SC

Joinville-SC x Cianorte-PR

FC Cascavel-PR x Bangu-RJ

Santo André x Caxias-RS