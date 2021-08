SÉRIE D: Santo André e Portuguesa fazem duelo direto pela liderança; Ferroviária já classificada

Campinas, SP, 20 (AFI) Neste sábado, 18 jogos movimentam a 12° rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Destaque para os duelos regionais, No Limeirão, às 17h, Inter de Limeira e São bento se enfrentam.

Mais cedo, Santo André e Portuguesa protagonizam um confronto valendo a liderança do Grupo A7. A Lusa é a líder com 19 pontos. Já o Ramalhão, soma 17.

FERROVIÁRIA VOANDO

Já classificada para a próxima fase com alguma rodadas de antecedência, a Ferroviária entra em campo contra o Rio Branco-VN. O time de Elano agora busca carimbar o já quase garantido primeiro lugar do grupo. O confronto será às 15h, no domingo.

O campeonato será disputado por 68 equipes. Na fase preliminar, oito clubes das federações mais mal ranqueadas pela CBF se enfrentam no sistema mata-mata em jogos de ida e volta. Os classificados se juntam aos outros 60, formando assim a fase de grupos com 64 clubes divididos em oito grupos de oito, onde os clubes se enfrentam em dois turnos. Os quatro melhores de cada grupo se classificam para a segunda fase. Em caso de igualdade na pontuação, são critérios de desempate: 1) mais vitórias; 2) melhor saldo de gols; 3) mais gols pró; 4) confronto direto; 5) menos cartões vermelhos; 6) menos cartões amarelos; 7) sorteio. Segunda fase, Oitavas, Quartas, Semifinal e Final são disputadas no sistema mata-mata em jogos de ida e volta. Em caso de igualdade na pontuação em qualquer fase mata-mata, são critérios de desempate: 1) saldo de gols no confronto; 2) disputa de pênaltis. Os quatro times classificados para a Semifinal garantem o acesso à Série C.

