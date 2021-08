Série D: Sem chances de classificação o Gama-DF segue para Goiás para enfrentar a líder Aparecidense

Brasília, DF, 27 (AFI) – Somente cumprindo tabela na Série D do Brasileiro, no Grupo A5, o Gama tem uma pedreira neste sábado em Aparecida de Goiânia. Com apenas 9 pontos ganhos, o Gama não tem mais chances de classificação.

O técnico Marcelo Caranhato tenta mobilizar sua equipe para que possa encerrar esta participação na série D de forma digna e aproveita para preparar seu time para as disputas da Copa Verde 2021.

Depois de ser derrotado em Brasília, por 3 a 0 para o União de Rondonópolis/MT, o confronto deste sábado é mais uma parada dura para os gamenses, pois enfrentarão o líder do grupo com 25 pontos ganhos, a Aparecidense, fora de casa.

TIME PROVÁVEL

A tendência é que o time gamense possa ir a campo formando com: Victor Hugo; Toninho, Wallace, Wendel e Romário; Paulinho, Rafael Carrilho, Felipe Meneses e Germano; Vitor Xavier e Mailson.

O Gama tem este confronto frente a Aparecidense pela 13ª rodada e na última rodada receberá o Jaraguá-GO, no Distrito Federal.

