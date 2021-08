Série D: Sem jogar há dois anos, ex-goleiro do São Caetano renova com a Portuguesa

São Paulo, SP, 26 (AFI) – Em recuperação de um grave problema no joelho, o goleiro Paes renovou o seu vínculo com a Portuguesa por mais três meses. A última vez que Paes disputou uma partida foi em março de 2019, pelo Água Santa, mas como está lesionado não pode ter seu contrato rescindido.

DOIS ANOS SEM JOGAR

O arqueiro foi contratado pela Lusa há dois anos para disputar a Copa Paulista de 2019. No entanto, uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo frustrou os planos do goleiro e do clube. Desde então, ele tenta se recuperar.

Quando foi contratado, o goleiro assinou contrato de dois anos. Como ainda se recupera da contusão, ele estendeu o vínculo em junho por mais três meses e, agora, mais uma vez uma prorrogação por três meses.

QUEM É

O goleiro começou a carreira no Silva Jardim, em 1999. Depois rodou pelo futebol brasileiro e português, com passagens por clubes como Beira-Mar-POR, Cianorte-PR, Oeste e São Caetano, antes de chegar ao clube de Diadema.

Paes ganhou notoriedade em 2018, com a camisa do São Caetano. O Azulão chegou às quartas de final do Campeonato Paulista daquele ano, mas acabou derrotado pelo São Paulo em noite infeliz do goleiro, que falhou no gol de Tréllez.

LUSA NA SÉRIE D

A Portuguesa ocupa a liderança do Grupo A7 com 20 pontos, um a mais que o vice-líder Cianorte-PR. Na próxima rodada, a equipe comandada pelo técnico Fernando Marchiori recebe o Madureira-RJ, neste sábado, às 19h, no estádio do Canindé.