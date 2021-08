Série D: Sem muitas chances, lateral-esquerdo rescinde contrato com o Penarol-AM

Manaus, AM, 04 (AFI) – Andrei não defenderá mais o Penarol-AM no Campeonato Brasileiro Série D. Nesta quarta-feira, a rescisão do lateral-esquerdo foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O jogador de 30 anos não foi muito aproveitado no Penarol e atuou apenas em três partidas, somando menos de 80 minutos em campo.

OUTRA BAIXA

Nesta semana, o time já teve outra baixa, mas essa por lesão. O zagueiro e capitão Ivan, lesionado na virilha, está longe dos gramados desde o fim de maio. Ele tentou voltar às atividades, mas após novas dores, não tem previsão de retorno. Ele aguarda resultado de nova ressonância magnética.

SÉRIE D

Com 11 pontos, o Penarol está no G4 do Grupo A1, em quarto lugar. Volta a campo no domingo, às 16h, quando recebe o lanterna (8º) Atlético-AC, pela décima rodada.