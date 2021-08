Série D: Sem Zé Love e o zagueiro Gustavo Henrique, Brasiliense quer se reencontrar com a vitória

Brasília, DF, 26 (AFI) – Depois de ter trocado seu treinador, saindo Vilson Tadei e chegando o jovem Luan Carlos, o Brasiliense acabou sendo derrotado novamente na série D. Perdeu fora de casa para o Nova Mutum-MT por 1 a 0.

Foram duas derrotas consecutivas (3 a 2 para o União -MT e 1 a 0 para o Nova Mutum-MT). Com 17 pontos ganhos, em 12 rodadas disputadas, tendo cinco vitórias, dois empates e cinco derrotas, o Brasiliense tem que urgentemente se recuperar na competição. Seu aproveitamento é de 47,22%.

SEQUÊNCIA E REABILITAÇÃO

O seu próximo confronto será diante do Porto Velho, no sábado a partir das 16 horas no estádio da Boca do Jacaré, em Taguatinga no Distrito Federal. O adversário é o sexto colocado do grupo A5 da série D, com 13 pontos ganhos. A vitória neste confronto será fundamental para a busca por uma vaga na próxima fase da série D, pois o adversário na última rodada será o Goianésia, em partida no interior goiano. O time goiano tem 17 pontos ganhos, mesma pontuação do Brasiliense e tem uma vitória a menos que o time candango.

RETORNOS

Para esta partida do próximo sábado frente ao Porto Velho, o treinador do Brasiliense contará com os retornos de Luquinhas e Tobinha após cumprirem suspensão

SUSPENSOS

Em contrapartida, o atacante Zé Love e o zagueiro Gustavo Henrique estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Já o lateral direito Diogo, os zagueiros Keynan e Preto Costa, o meio campista Sandy e o atacante Jéferson Maranhão estão entregues ao departamento médico.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Um possível Brasiliense pode ser formado por: Edmar Sucuri; Arlen, Badhuga, Lídio e Wagner Balotelli; Aldo, Zotti (Ferrugem) e Alan Mineiro (Carlos Eduardo); Luquinhas, Vitor Rangel e Jorge Henrique (Tobinha).

Nesta sexta-feira o técnico Luan Carlos comandará o apronto final para confirmar o time do Brasiliense que vai em busca dos três pontos frente ao Porto Velho, sábado a partir das 16 horas na Boca do Jacaré. A partida terá arbitragem paulista de Thiago Lourenço de Mattos. Os assistentes serão Lucas Guerra e Renato Gomes. O quarto árbitro será Maguielson Lima, todos do Distrito Federal.