Série D: Sergipe-SE fecha com meia que estava em homônimo de ex-clube de Messi

Aracajú, SE, 25 (AFI) – Apesar da classificação encaminhada no Campeonato Brasileiro Série D, o Sergipe-SE continua reforçando o elenco do técnico Elias Borges. A bola da vez é o meia Elivélton de Araújo, de 28 anos.

O jogador é bastante rodado no futebol brasileiro, com passagens por clubes como Goiás, Atlético Goianiense, Guarani e Noroeste. O seu último clube foi o Barcelona de Ilhéus, onde foi campeão da Segunda Divisão do Campeonato Baiano deste ano.

Por outro lado, o Sergipe anunciou nesta semana a saída do meio-campista Pedrinho, que disputou apenas três partidas na Série D.

NO AGUARDO

Elivélton de Araújo ainda espera o seu nome ser publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF para ter condições de estrear.

SITUAÇÃO NA SÉRIE D

O Sergipe está mais vivo que nunca na briga pela classificação à segunda fase da Série D. O clube ocupa a terceira colocação do Grupo A4, com 19 pontos, quatro a mais que o quinto.

A classificação pode ser garantida já neste fim de semana. Basta uma vitória do Sergipe sobre o Retrô, neste domingo, às 16h, na Ilha do Retiro. O clube pernambucano é o quarto, com um ponto a menos.