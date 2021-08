Série D: Técnico atribui entrada no G4 do Rio Branco VN-ES à eficiência e entrega

Venda Nova do Imigrante, ES, 10 (AFI) – O Rio Branco VN-ES entrou no G4 do Grupo A6 no Campeonato Brasileiro Série D com 16 pontos e assumiu a terceira colocação. O time venceu o clássico capixaba contra o Rio Branco-ES por 3 a 0, na última rodada.

O Rio Branco Polenteiro pulou duas posições com o triunfo e ficou a dois pontos de distância do quinto colocado Boa Esporte-MG. Ainda faltam cinco rodadas e bater o rival, fora de casa, dá ânimo para a sequência.

EFICIÊNCIA

Não foi um grande jogo do Rio Branco Polenteiro, mas suficiente para os três pontos. O treinador Carlo Roy, inclusive, concorda e atribuiu o resultado à eficiência do time nas bolas paradas. Os três gols saíram em faltas laterais.

“O meio-campo deles articulou bem o jogo, chegavam muito rápidos no ataque, mas a gente estava sempre muito firme lá atrás, sem dar oportunidades. Então fomos cirúrgicos em definir o jogo, no momento certo, em bolas paradas.”

“Foi difícil, a gente sabia que jogar contra o Rio Branco, na Capital, é sempre muito difícil, principalmente que o time vinha de dois jogos e crescendo dentro da competição.”

QUANDO NÃO VAI NA TÉCNICA…

Quem já jogou uma pelada conhece a máxima: “Quando não vai na técnica, tem que ir na raça”. Não vale, porém, só entre amigos. O treinador Carlo Roy destacou a importância do time se entregar, apesar da falta de criatividade.

“Na última semana, a gente foi pregando para os atletas, que seria importante que a gente fizesse uma partida é defensivamente perfeita. Eu acho que faltou um pouquinho de criatividade nos 90 minutos, mas não faltou entrega. Os nossos jogadores estão de parabéns, porque o Rio Branco jogou bem e vendeu caro o resultado.”

PARA SE FIRMAR

O próximo duelo do Rio Branco VN é no domingo (15), contra o sétimo colocado Águia Negra-MS, às 15 horas. A partida será disputada no Olímpico Perim.