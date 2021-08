Série D: Técnico deixa o Sousa-PB apenas quatro jogos depois de assumir

Sousa, PB, 24 (AFI) – Cerca de um mês depois de assumir o Sousa-PB, Pedro Manta não seguirá como técnico na reta final do Campeonato Brasileiro Série D. Após a derrota por 1 a 0 para o Campinenese-PB, no último final de semana, o treinador alegou problemas pessoais e pediu dispensa.

Na sua segunda passagem no Sousa, Pedro Manta comandou o time em quatro jogos, sendo dois empates e duas derrotas. Com a saída do treinador, Tardelly Abrantes, auxiliar técnico, vai comandar o time nas duas últimas rodadas.

SITUAÇÃO NA SÉRIE D

Com o último resultado, o Sousa permaneceu com 13 pontos na sexta colocação do Grupo A3. O time só pode chegar a 19 pontos enquanto o quarto colocado Atlético-CE já soma 17. O Sousa volta a campo no sábado, às 16h, para enfrentar o líder ABC.