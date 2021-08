Série D: Técnico do Caxias recebe alta hospitalar e é bancado pela diretoria

Caxias do Sul, RS, 17 (AFI) – A semana começou com boas notícias para Rafael Jacques. Além de receber alta hospitalar após quatro dias internado por conta da Covid-19, o treinador foi bancado pela diretoria.

Em reunião realizada na noite da última segunda-feira com membros do Conselho Deliberativo, a diretoria grená definiu a permanência de Rafael Jacques para a reta final da 1ª fase do Campeonato Brasileiro da Série D.

Sem ganhar há quatro partidas, o Caxias está na quarta colocação do Grupo A8, com 13 pontos. Faltam três jogos para o fim da 1ª fase.

Neste sábado, o time enfrenta o FC Cascavel-PR, em casa, e depois tem pela frente Rio Branco-PR (fora) e Juventus-SC (casa).

RECUPERADO

A principal notícia para Rafael Jacques na última segunda-feira, porém, foi a alta hospitalar recebida após ficar cinco dias internado por conta da Covid-19.

O treinador, que ainda não tomou a primeira dose da vacina, ainda não deve voltar aos treinos presenciais. Isso só deve acontecer a partir do próximo dia 22.