Série D: Técnico estreia com empate e entra na briga por classificação

Marcílio Dias, SC, 16 (AFI) – A equipe do Marcílio Dias, conquistou um ponto importante fora de casa ao empatar em 1 a 1 diante do vice-líder do Grupo A8, o Joinville-SC. O jogo marcou a estreia do técnico Paulo Foiani no comando da equipe Marinheiro, na Série D do Brasileiro.

RESUMO DO JOGO

No primeiro tempo. o Marcílio Dias criou as melhores oportunidades, com bola no travessão até chegar ao gol aos 40 minutos, com o colombiano Juan Palácios, que fez seu primeiro gol com a camisa do Marinheiro.

Já no segundo tempo, o Joinville que jogava em casa, voltou melhor e fez o gol de empate com o zagueiro Fernando aos 14 minutos, mas os visitantes ainda criaram oportunidades. Aos 26 minutos o volante Moisés, do Marcílio Dias, acabou expulso deixando a equipe com 10 em campo e ainda teve mais uma oportunidade de sair com vitória, mas placar ficou no 1 a 1.

Marcílio Dias conseguiu um resultado importante para a sequência na competição. Foto: Bruno Golembiewski/CNMD

NOVO COMANDANTE

A partida marcou a estreia do técnico Paulo Foiani, que voltou ao clube após dois anos e tinha como objetivo conquistar um grande resultado diante do Joinville. Porém, sabia das dificuldades que teria, pois iria enfrentar o vice-líder do seu grupo e com uma invencibilidade de 10 jogos. Para o treinador, o resultado foi bom pelas circunstâncias do jogo.

“Enfrentamos uma grande equipe que vinha de dez jogos de invencibilidade, mas tivemos oportunidades de sair com uma vitória que nos colocaria no G4. Tenho que enaltecer o elenco que mesmo com 10 jogadores na maior parte do segundo tempo nós conquistamos um resultado que ainda não coloca nas condições de brigar por uma classificação”, disse técnico Paulo Foiani

CAMPANHA NA SÉRIE D

Com empate o Marcílio Dias chega a 10 pontos no Grupo A8 do Campeonato Brasileiro da Série B e fica apenas a dois pontos do G4, que tem o Caxias na quarta posição com 13 pontos ganhos. O próximo compromisso do Marinheiro será no sábado (21), em Itajaí, quando recebe o lanterna Rio Branco-PR, em jogo válido pela 12ª rodada.

