Série D: Técnico praticamente ‘joga a toalha’ e projeta rodízio no Atlético-AC em reta final

Rio Branco, AC, 02 (AFI) – Com mais um tropeço no Campeonato Brasileiro Série D, o técnico Zé Marco praticamente ‘jogou a toalha’ no Atlético-AC. Ele indicou que usará os últimos jogos para dar rodagem ao elenco, já visando o Campeonato Acreano.

“A gente vai dar rodagem pra quem tem jogado menos, vamos poupar esse ou aquele atleta visando o campeonato estadual. A gente vai rodar o elenco, o resultado pode vir ou não no Brasileiro, mas a ideia é ter força máxima sempre em todos os jogos do campeonato estadual”, frisou.

ELOGIOU ATUAÇÃO

Apesar de colocar o foco no estadual, o treinador elogiou muito a atuação na derrota por 1 a diante do Castanhal-PA, líder do grupo e com melhor campanha geral.

“Fizemos um jogo de bom nível diante da melhor campanha no geral, criamos inúmeras situações claríssimas de gols para vencer o jogo e não vencemos.

A gente tem passado por muitas coisas que não vem ao caso falar aqui, mas os atletas em momento algum deixaram de ser profissionais. A gente lamenta o resultado, porém estamos cientes do nosso planejamento que é a busca do título estadual”, reforçou.

SÉRIE D E ESTADUAL

Com quatro pontos, o Atlético-AC está na oitava e última posição do Grupo A1. São sete pontos de diferença para o Penarol-AM, que fecha o G4, restando 15 pontos em disputa. O time volta a campo no domingo, às 16h, justamente diante dos amazonenses.

No Campeonato Acreano, o Atlético lidera com três vitórias em três jogos, chegando a nove pontos. Volta a campo apenas na próxima semana, na quarta-feira (11), às 21h, contra o Plácido de Castro.