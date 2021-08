Série D: Técnico projeta jogo que pode classificar o Boa Esporte-MG: “Muito difícil”

Varginha, MG, 25 (AFI) – Com a vitória sobre a Caldense-MG por 1 a 0, no último sábado, o Boa Esporte-MG se aproximou da classificação à segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Basta um triunfo diante do Rio Branco, na próxima rodada, para sacramentar a vaga.

CONFIANTE

O técnico Gabardo Júnior sabe das dificuldades do confronto, mas confia no trabalho durante a semana para conquistar a vitória.

“Com essa vitória (diante da Caldense por 1×0) ficamos muito próximos do primeiro objetivo, que é a classificação para a segunda fase. Agora temos o Rio Branco VN em casa. Com uma vitória, já garantimos a classificação para a segunda fase”, disse.

“Temos consciência de que será um jogo muito difícil. Vamos seguir trabalhando forte durante essa semana para poder conquistar a vitória”, complementou.

SITUAÇÃO NA SÉRIE D

O Boa Esporte ocupa a terceira posição do Grupo A6, com 20 pontos, dois a mais que o Rio Branco VN, quinto colocado.

As duas equipes se enfrentam neste sábado, às 17h, no Estádio Municipal de Varginha.